Policía mató a hombre que apuñaló a su hijastra

Charlotte, NC.- Un oficial de policía mató a un hombre que entró a la fuerza en la casa de su exesposa y apuñaló a su hijastra, en un caso descrito como una situación de rehenes en Ballantyne, al sur de Charlotte.

El hecho se produjo el fin semana en el bloque 10.000 de Blairbeth Street, casi en la frontera con Carolina del Sur.

El reporte policial indica que un hombre ingresó a la fuerza en la casa de su exesposa donde también estaba su hijastra de 13 años.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg llegaron a la escena el hombre tenía bajo control a la adolescente y la amenazaba con un cuchillo.

Preliminary reports indicate a man forced his way into his ex-wife's home during an altercation. The email go out of the house; however, her daughter was still inside. The man held the 13-year old female at knife point.

