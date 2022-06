Policía investiga posible secuestro de mujer hispana

Charlotte, NC.- La policía en Charlotte tiene una investigación abierta ante el posible secuestro de una mujer hispana el lunes en la tarde en el área de South End.

La presunción está basada en el testimonio de un grupo de adolescentes que supuestamente vio cómo un hombre asaltó a una mujer y posteriormente la subió a un automóvil en medio de un forcejeo antes de poner el vehículo en marcha.

El suceso ocurrió en Griffith Street cerca de New Bern Street. La mujer, que según la policía es hispana, estaba en un scooter de alquiler cuando ocurrió el incidente cerca de las 6:30 pm.

El vehículo tomó South Tryon Street antes de girar hacia Remount Road y dirigirse hacia la I-77 en dirección sur.

CMPD detectives need help locating the pictured suspect vehicle involved in a Kidnapping case taking place at 3013 Griffith St on May 30th, 2022 at about 6:30pm. Please call 📞 Crime Stoppers at 704-334-1600 with your anonymous tip for cash if you have any information. pic.twitter.com/4E6KGEvPxK

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) May 31, 2022