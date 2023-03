Policía investiga accidentes que dejaron tres muertos

Charlotte, NC.- La policía está investigando accidente de tránsito en la ciudad de Charlotte que dejaron tres personas muertas.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) indicó uno de los hecho ocurrió la noche del sábado 4 de marzo en la cuadra 7900 de Nations Ford Road.

Los oficiales localizaron a una mujer atropellada. Medic la declaró muerta en el lugar. El automóvil involucrado se dio a la fuga.

La policía obtuvo un video del accidente y está trabajando para identificar el vehículo y su conductor.

La tarde del viernes 3 de marzo, los oficiales respondieron a la intersección de Pineville-Matthews Road y Echo Forest Drive en referencia a una colisión de vehículos motorizados con heridos.

A su llegada, los agentes localizaron una motocicleta KTM 890 Duke con daños en la parte delantera y un Jeep Cherokee con daños en el lado derecho delantero.

El Departamento de Bomberos de Charlotte y Medic también respondieron a la escena. El conductor de la motocicleta, identificado como Darren Lee Marshall, Jr (30 años) fue declarado muerto en la escena.

Roy James Jackson (71 años), conductor de la Jeep Cherokee, fue puesto bajo custodia y enfrenta cargos por muerte grave por vehículo motorizado. Jackson mostró signos de deterioro, dijo la policía. No ceder el derecho de paso también fue un factor que contribuyó a este accidente.

El noche del miércoles 1 de marzo, un oficial de CMPD intentó detener un Mercedes S550 2007 por una infracción de registro en N. Sharon Amity Road cerca de Central Ave.

El vehículo no se detuvo y huyó de manera imprudente golpeando dos vehículos cerca de la intersección de N. Sharon Amity Rd y Tarrywood Ln.

On March 1, 2023, at approximately 7:30 p.m., an officer in the Eastway Division attempted to stop a vehicle for displaying a fictitious tag. Upon activating his lights and siren, the suspect vehicle sped away from the officer at a high rate of speed. (1/4) pic.twitter.com/kLDygxlA20

— CMPD News (@CMPD) March 2, 2023