Parque tecnológico de litio abre puestos de trabajo en Charlotte

Charlotte, NC.- Albemarle Corporation, una empresa productos químicos especializados con sede en Charlotte, se está expandiendo en la ciudad y abrirá un parque tecnológico avanzado de litio que creará al menos 200 puestos de trabajo.

La empresa establecerá una instalación de investigación y desarrollo de materiales avanzados con una inversión mínima en el proyecto de $180 millones.

Albemarle Technology Park (ATP) será una instalación de clase mundial diseñada para la investigación de materiales novedosos, el desarrollo de procesos avanzados y la aceleración de la comercialización de productos de litio de última generación.

Ver más: Nuevo supermercado en Pineville abre ofertas de empleo

La compañía anticipa en un comunicado que las innovaciones del nuevo sitio mejorarán la recuperación de litio, mejorarán los métodos de producción e introducirán nuevas formas de litio para permitir niveles innovadores de rendimiento de la batería.

"Albemarle Technology Park is part of our mine-to-market innovation strategy to invest in the U.S. EV battery supply chain & to be a leader in advanced lithium materials for next-generation energy storage,” said Kent Masters, Albemarle CEO.

Full release: https://t.co/jt0oIG3QZk pic.twitter.com/tVTBxR7jOJ

— Albemarle Corp. (@AlbemarleCorp) December 13, 2022