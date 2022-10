empresa-expande-operaciones-y-abre-puestos-de-trabajo

Charlotte, NC.- Solve Industrial está expandiendo sus operaciones en la ciudad de Charlotte con una nueva instalación de distribución y ampliación de su sede. La acción abrirá al menos 60 puestos de trabajo.

El nuevo sitio estará ubicado en Westinghouse Boulevard en el área de Steele Creek. La empresa invertirá cerca de 35 millones de dólares para la construcción de sus nuevas instalaciones de 282.000 pies cuadrados. Los detalles sobre esta expansión fueron anunciados por el condado Mecklenburg en un comunicado.

Solve Industrial Motion Group es un proveedor líder de transmisión de energía de alta calidad y productos de grado industrial. Los trabajos de construcción de su nueva instalación iniciarán este año y terminarán en 2023.

We’ve signed a lease on a new state-of-the-art distribution center in Charlotte, NC. We’ll move in the second half of 2023. Thank you to the City of Charlotte, Mecklenburg County, and Beacon Partners, for working with us on this exciting project.https://t.co/QhbYHab29c pic.twitter.com/3JTH03fClj

— Solve Industrial Motion Group (@solveindustrial) October 12, 2022