Organizaciones se unen para favorecer éxito educativo

Charlotte, NC.- Dos organizaciones en Carolina del Norte han formalizado su colaboración estratégica para impulsar el éxito educativo en la región.

Se trata de Charlotte Mecklenburg Library y Teach for America North Carolina que han estado vinculados durante mucho tiempo y ahora formalizan una relación que ayudará ampliar las oportunidades educativas de los niños.

La asociación se diseñará para mejorar el desarrollo profesional y las aptitudes del personal de Charlotte Mecklenburg Library y de Teach for America North Carolina, los miembros del cuerpo y los antiguos alumnos del condado Mecklenburg y sus alrededores.

Ver más: Biblioteca regala computadoras

Un comunicado indica que el sistema de sucursales de la Biblioteca y su experiencia en programación en línea proporcionarán la infraestructura necesaria para impartir clases y seminarios a través de módulos de formación presenciales y en línea.

Agrega que los miembros del cuerpo de TFA NC y los educadores podrán compartir en sus aulas recursos de la Biblioteca.

ANNOUNCEMENT: Charlotte Mecklenburg Library and Teach For America North Carolina join forces to bolster equitable educational success https://t.co/YDlWNTIJk8 pic.twitter.com/5nzOt8UjIQ

— Charlotte Mecklenburg Library Foundation (@CMLibFoundation) February 22, 2023