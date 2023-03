Organizaciones se oponen a cooperación de sheriffs con ICE

Charlotte, NC.- Diferentes organizaciones civiles en Carolina del Norte manifestaron su rechazo a la aprobación de un proyecto de ley que plantea la cooperación de los sheriffs con ICE, la agencia federal de inmigración.

La Cámara de Representantes votó 71-44 a favor del proyecto de ley HB 10 que obliga a los sheriffs a cooperar con el ICE para determinar el estatus migratorio de las personas detenidas por ciertos delitos.

Ahora la propuesta pasará al Senado donde los republicanos (partido que impulsó la propuesta) tienen mayoría.

Después de la aprobación por parte de la Cámara diferentes organizaciones reaccionaron.

El Pueblo manifestó su posición en un comunicado. “La HB10 actuaría como una ley de ‘muéstrame tus documentos’ y usaría a las fuerzas del orden público locales como una herramienta para ICE”.

Ver más: Cámara de Representantes aprobó proyecto antiinmigrante

“HB 10 no se trata de Seguridad Comunitaria. HB 10 se trata de atacar a la comunidad inmigrante. HB 10 se trata de difundir el miedo entre las fuerzas del orden público y nuestra comunidad. HB10 trata sobre las represalias contra los alguaciles negros que optaron por no colaborar con ICE y los votantes que eligieron a esos alguaciles. ¡HB10 es un ataque contra la democracia!”, dijo la organización.

El Centro Hispano manifestó que el proyecto de ley HB 10 no solo es ineficaz sino también dañino. «Podría llevar a que los agentes de la ley apunten a individuos en función de su raza o etnia», dijo en su cuenta de Twitter.

El Pueblo está pidiendo a los miembros de la comunidad que se opongan a este proyecto de ley firmando su petición AQUÍ. También contactando a sus legisladores.

HB10/SB50 is not only ineffective but also harmful. It could lead to law enforcement officers targeting individuals based on race or ethnicity. It's time to put aside political agendas and work together for policies that reflect the values of justice,equality & compassion for all

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles en Carolina del Norte se pronunció en un comunicado a través de su directora ejecutiva Chantal Stevens. El proyecto haría que los sheriffs ayuden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el proceso de deportación del gobierno federal, dijo.

“La participación de las fuerzas del orden locales en la aplicación de la ley de inmigración crea un temor intenso y desconfianza entre los miembros de la comunidad inmigrante. La HB 10 haría que la gente tuviera miedo de buscar el apoyo de sus funcionarios locales”, explicó Stevens.

También haría que las sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica tuvieran menos probabilidades de acceder a recursos públicos críticos cuando saben que podrían correr el riesgo de ser detenidas, agregó. “Cuando ICE y la policía local colaboran, nuestras comunidades son menos seguras”.

Ver más: Alguaciles rechazan colaborar con ICE

La organización llamó a la comunidad a universo y rechazar cualquier eventual cooperación de los sheriffs con ICE.

When ICE and local law enforcement collaborate, our communities are less safe.

Last year, Governor Cooper vetoed this harmful bill and it failed to become law. We must do everything in our power to ensure that this bill is once again defeated.https://t.co/os1L00kOdH

— ACLU of North Carolina (@ACLU_NC) March 28, 2023