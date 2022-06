Charlotte, NC.- Central Piedmont Community College (CPCC) y Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) se unieron para ofrecer a bachilleres recién graduados o que acaban de llegar al país una oportunidad de estudio universitario.

Mónica Veckruise y Erendira Mejía son tutoras académicas de CPCC. Ambas dieron detalles sobre el nuevo evento de apoyo a los bachilleres recién llegados a Estados Unidos en su transición a la universidad.

El evento se celebrará el sábado 25 de junio a las 10 am en el North Classroom Building (1320 Sam Ryburn Walk, Charlotte NC 28204) en la ubicación de Main Central Piedmont Community College.

El evento ha sido titulado CMS y ELL Transition. Su objetivo es ayudar a los jóvenes a transitar hacia las oportunidades académicas, explicó Mónica Veckruise, career and academic advisor college and career readliness.

En su mayoría, los bachilleres recién llegados al país y sus familias desconocen los procedimientos de aplicación universitaria. Por eso, Central Piedmont Community College abre sus puertas para hacer una demostración a la comunidad de los servicios que ofrecen.

Los estudiantes y las familias necesitan ayuda legal y académica, con los documentos para la traducción, la evaluación, entre otros requerimientos. “El evento del sábado es una feria donde los estudiantes y su familia van a poder conocer los recursos que el alumno tiene disponible”, explicó Veckruise.

Charlotte y Mecklenburg reciben cada año muchos jóvenes que están en transición desde high school. Veckruise se siente orgullosa de ellos porque logran terminar sus estudios de secundaria a pesar de tener poco tiempo en el país y de estar adaptándose a una nueva cultura.

Esta es la población que necesita una ayuda extra porque todo es nuevo: el idioma, la cultura, la ciudad, precisó Mónica Veckruise.

Oportunidad de estudio para bachilleres migrantes

Erendira Mejía, academic advisor, sabe que en la comunidad latina hay una gran potencial. Esta solo necesita orientación para aprovechar esta oportunidad de estudio y encaminarse al éxito.

“Yo creo 100% en la educación, creo que es la que nos abre no solamente oportunidades laborales, nos abre un universo de posibilidades a nivel personal, de intelectualidad, de conocer gente que habla nuestro idioma, y no me refiero solamente al idioma español o inglés, sino al idioma de nuestras pasiones”, comentó.

“En específico en la comunidad hispana hay un talento enorme. Es un talento ilimitado al que solamente necesitamos guiar y proporcionar información para que continúen sus estudios”, agregó Mejía.

La academic advisor dijo que muchas personas latinas tienen estudios profesionales en sus países de origen o pueden tener sueños; a través del apoyo de la consejería académica se les puede ayudar a encontrar financiamientos, a transitar dentro de la educación y a hacer la transición hacia las carreras técnicas. “Esto es una puerta de entrada al mundo profesional para que puedan empezar a desarrollar sus pasiones”.

El evento del sábado 25 de junio es en alianza entre Central Piedmont Community College y Charlotte Mecklenburg Schools. Está dirigido especialmente a la comunidad hispana. Para mayor información puede enviar un correo a navigate@CPCC.edu o llamar al (704) 330-600.

Video: ¡Bachiller, un futuro profesional te espera!