Oficial de Kannapolis es el policía del año de NC

Kannapolis, NC.- Un oficial de Kannapolis ha sido designado como el policía del año en Carolina del Norte durante la Conferencia VFW del estado.

Se trata del sargento Travis Smith quien recibe la distinción por parte de Veterans of Foreign Wars.

El reconocimiento a Smith está impulsado por su profesionalismo, liderazgo y compromiso con la ciudad de Kannapolis.

Ver más: Oficial ayudó a mujer a dar a luz

Un comunicado de la Ciudad dio a conocer que el oficial del Departamento de Policía de Kannapolis fue seleccionado para recibir tan importante distinción.

Agrega que Smith fue nominado para el premio por Kannapolis VFW Post 8989. Él fue escogido entre un campo de candidatos a oficiales de todo el estado.

Además del prestigioso galardón, Travis Smith también se hizo acreedor del premio como Oficial de Policía Nacional VFW del Año.

Congrats to Sergeant Travis Smith who has been recognized as the 2021-2022 North Carolina Police Officer of the Year by the Veterans of Foreign Wars.

More- https://t.co/wNXRGa7OYX pic.twitter.com/9silvIopnd

— Kannapolis, NC (@Kannapolis) July 6, 2022