“Nunca tuve miedo”: Hondureña superó obstáculos en Charlotte

Charlotte, NC.- Yennifer del Sid es un ejemplo de determinación. Ella es hondureña y dejó su país con 15 años para buscar en mejor futuro en Estados Unidos.

Llegar sola a un país desconocido no la detuvo. “Lo vi como una oportunidad para mejorar mi vida y la vida de mi familia”, dijo la estudiante de último año en Myers Park High en Charlotte.

Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) destacaron la historia de esta hondureña en su sitio web.

Yennifer, ahora con 18 años, recibió una beca de $29.000 para asistir a la Universidad de Wingate en Wingate este otoño. El futuro es promisorio y ella sabe que el esfuerzo valió la pena.

