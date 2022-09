nuevos-tableros-interactivos-de-datos-de-la-primera-infancia

Raleigh, NC.- Nuevos tableros interactivos en línea muestran cómo los niños de Carolina del Norte desde el nacimiento hasta los 5 años reciben servicios como cuidado infantil, beneficios de alimentos y servicios de protección, brindando información sobre los éxitos del programa y elevando las necesidades continuas.

Los tableros utilizan datos del Sistema Integrado de Datos de la Primera Infancia de Carolina del Norte (NC ECIDS) y reflejan el compromiso del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte con el bienestar integral del niño y la familia. Hacer que los datos sean fácilmente accesibles y relevantes para que los utilicen los encargados de formular políticas, los investigadores, las comunidades y las familias respaldará las inversiones y las decisiones que fomenten la equidad.

«Estos paneles ayudan a contar la historia de los niños más pequeños de Carolina del Norte y guiarán a los líderes de todo el estado a realizar inversiones equitativas para apoyar a nuestros niños y familias», dijo Susan Gale Perry, subsecretaria principal de Oportunidades y Bienestar del NCDHHS. «Con estos datos integrados y accesibles, podemos celebrar los éxitos y abordar las brechas en los programas para niños pequeños, trabajando hacia nuestra meta de mejorar los resultados para las familias y las comunidades».

Los tableros interactivos representan una mejora significativa con respecto a los informes en papel anteriores, ampliando la disponibilidad de datos desde 2013 hasta 2021 con actualizaciones periódicas planificadas para mantener los datos actualizados.

The new NC Early Childhood Integrated Data System reflects our commitment to comprehensive child and family well-being. Making data easily accessible and relevant for policymakers, researchers, communities and families will support investments and decisions that foster equity. 1/ pic.twitter.com/vk39CUiyUD

