tres-acusados-por-tiroteo-en-northlake-mall

Charlotte, NC.- Tres personas enfrentan cargos por un tiroteo que causó pánico y dejó dos heridos en Northlake Mall la semana pasada.

Xavior Grant Alexander (21 años), Jadah Van Williams (23) y un joven de 17 años (nombre no revelado por tratarse de un menor de edad) quedaron bajo arresto por el hecho.

Las personas tuvieron que correr para ponerse a salvo cuando escucharon disparos en Northlake Mall el jueves en la tarde. Algunos abandonaron el centro comercial y otros ingresaron momentáneamente en tiendas.

En las redes sociales se publicaron varios videos de oficiales de policía ejecutando arrestos en un centro comercial semivacío.

UPDATE: Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police department have arrested three suspects in connection to this investigation. See full media release – https://t.co/FYrJ0z2mNR pic.twitter.com/V3sQMp2iq4

— CMPD News (@CMPD) December 16, 2022