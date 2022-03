NC toma drástica medida para boquear respaldo local a Rusia

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper tomó una drástica medida y ordenó la inmediata revisión y finalización de acuerdos con entidades rusas, y la prohibición de venta de alcohol de fabricación de ese país en las licorerías de Carolina del Norte.

La medida de Cooper, como muestra de apoyo a Ucrania, entra en vigencia de inmediato según la Orden Ejecutiva #251.

Rusia emprendió la semana pasada una “operación militar” en Ucrania que ha dejado cientos de muertos.

“La invasión de Ucrania es un ataque a un pueblo libre. Esta orden envía un mensaje contundente y ayuda a garantizar que ningún dólar u operación pública de Carolina del Norte beneficie a Rusia y su agresión injustificada”, dijo el gobernador Roy Cooper.

“Nuestro estado se solidariza con el pueblo de Ucrania mientras lucha valientemente contra un tirano para defender su país, su democracia y su libertad”.

The invasion of Ukraine is an attack on a free people. This Executive Order sends a strong message and helps ensure no public dollars or operations from North Carolina will benefit Russia and its unjustified aggression.https://t.co/iW5nMLRZ5Q pic.twitter.com/BgIt9yrc7N

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) February 28, 2022