NC avanza a nueva fase de respuesta al COVID

Raleigh, NC.- Carolina del Norte entró en una nueva fase de respuesta a la pandemia de COVID-19 en resalta la responsabilidad individual de sus habitantes en la protección ante este virus.

El gobernador Roy Cooper dio los detalles de esta nueva fase en una conferencia de prensa. Estuvo acompañado por Kody Kinsley, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) y Machelle Sanders, secretaria del Departamento de Comercio.

“Durante los últimos dos años, hemos escrito una historia de dificultades y resiliencia, contratiempos y éxitos”, dijo Cooper. “Pero ahora, entramos en la siguiente fase. Uno de responsabilidad individual, preparación y prosperidad. Este virus seguirá estando con nosotros, pero no nos interrumpirá”.

Carolina del Norte reporta un franco descenso en las tasas de contagios de COVID-19. Por recomendación del gobernador, los mandatos locales de mascarillas han sido levantados.

Today, Gov. Cooper and state officials outlined steps on moving North Carolina forward from COVID-19, highlighting the state's plans for economic growth and public health to ensure a strong future.https://t.co/zgtGKmy0gJ pic.twitter.com/Eh4wxXiGLr

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) March 17, 2022