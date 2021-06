El 80% de los mayores de 65 años está vacunado

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció que más del 80% de los adultos mayores de 65 años en el estado han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

“Lograr que el 80% de los adultos mayores se vacunen es un hito importante en nuestra lucha contra el COVID-19”, dijo la secretaria de NCDHHS, Mandy K. Cohen, MD. “Aún no hemos terminado. Sigamos protegiéndonos tomando nuestra vacuna contra este virus”.

Hasta la fecha, el estado ha administrado más de 8,3 millones de vacunas. Cerca del 54% de los mayores de 18 años en Carolina del Norte recibió al menos una dosis.

Ver más: Cooper visitó clínica de vacunación en Charlotte

Las vacunas protegen a las personas contra el COVID-19 y la hospitalización y la muerte relacionadas con el virus. Las personas que están completamente vacunadas pueden hacer todas las cosas que hacían antes de la pandemia.

Aquellos que no están vacunados aún deben usar una máscara en entornos interiores y exteriores públicos cuando no pueden mantener la distancia física. Además deben ponerse en cuarentena si están expuestos a alguien con COVID-19. NCDHHS recomienda a los habitantes de Carolina del Norte “Vax Up or Mask Up”.

Vacunados y dosis

Las vacunas COVID-19 están ampliamente disponibles en todo el estado. Son gratis para todos. Para aquellos que todavía tienen preguntas, visite YourSpotYourShot.nc.gov para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 y por qué estas vacunas seguras y efectivas son su mejor oportunidad para recuperar el control de su vida y regresar a las personas y lugares que ama.

Ver más: Abierto nuevo período de ayuda a inquilinos

Para encontrar una vacuna en su área, use la herramienta Find a Vaccine Location en myspot.nc.gov o llame al 888-675-4567. También puede enviar un mensaje de texto con su código postal al 438829.

Por Nota de prensa

Video: La vacuna es segura y eficaz para todos