Los 5 libros más vendidos de la historia

Charlotte, NC.- En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, un estudio realizado seleccionó los libros impresos más vendidos del mundo en los últimos 50 años, aunque no se incluyen las ventas digitales, por ser relativamente recientes.

La lista que se presentará del menos al más vendido, sumando una breve reseña sobre el autor y la obra. Este análisis excluye cómics, obras políticas y religiosas.

The Hobbit: There and Back Again, de John Ronald Reuel Tolkien

Esta novela fantástica escrita por el poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, J. R. R. Tolkien o JRRT, desde 1920 hasta principios de 1930, en un principio solo tenía el propósito de divertir a sus hijos. El estudio certifica que The Hobbit tiene más de 100 millones de libros vendidos.

El principito o Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry es el autor del «cuento poético», denominado así por la crítica especializada, aunque es reconocida como una novela corta. La historia narra una espectacular historia que además viene acompañada de ilustraciones con acuarelas hechas por el mismo Antoine. Las cifras dicen que Le Petit Prince, o como se conoce en español El principito ha vendido aproximadamente 140 millones de libros.

El Señor de los Anillos, de John Ronald Reuel Tolkien

El Señor de los Anillos o su título original en inglés The Lord Of the Kings es otra novela épica de fantasía escrita por JRRT. La historia desarrolla diversas razas antropomorfas como los elfos, los enanos o los propios hobbits. Estas y otras razas se enfrentan en un mundo fantástico bajo los mismos ideales del poder. Esta obra tiene más de 150 millones de libros vendidos.

Historia de dos ciudades o A Tale of Two Cities de Charles Dickens

Esta es una novela que narra de manera simultánea dos ciudades del siglo XVIII. Por una parte, Inglaterra, que vendría simbolizando la paz y la tranquila, enmarcada en la vida simple y ordenada. Por otro lado, Francia que representaría la agitación y el conflicto en plena época de la Revolución Francesa. Esta obra tiene más de 200 millones de ejemplares vendidos.

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes

Finalmente, el clásico de la literatura española Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra a comienzos de 1605. El Quijote es una novela caballeresca que representa la novela moderna con su tono polifónico que marcó la influencia en la narrativa europea y mundial. Esta obra clásica se lleva el primer puesto con 500 millones libros vendidos.

