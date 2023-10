Líderes locales se unen contra la violencia doméstica

Charlotte, NC.- Líderes locales en Charlotte y Carolina del Norte se unieron en una conferencia junto a Safe Alliance en la lucha contra la violencia doméstica en el estado.

El encuentro busca unir fuerzas para ayudar a las víctimas y sobrevivientes como parte del Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica.

En la conferencia estuvieron Laura Lawrence, directora ejecutiva de Safe Alliance; Josh Stein, fiscal general de Carolina del Norte; Garry McFadden, sheriff del condado Mecklenburg; y Jackie Hulsey, subjefa del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

También Spencer Merriweather, fiscal de distrito del condado Mecklenburg; Angie Alexander, coordinadora del programa forense de Atrium Health; y Rashida Gittens, sobreviviente.

En lo que va de 2023, 57 habitantes de Carolina del Norte han perdido la vida en homicidios por violencia doméstica, según datos publicados en un comunicado de la Oficina del Fiscal General.

Attorney General @JoshStein_ joined leaders in Charlotte this morning to highlight efforts to confront domestic violence and help victims and survivors regain control of their futures. October is Domestic Violence Awareness Month. Learn more about our work: https://t.co/Sl2iSzy0uM pic.twitter.com/g9zBOWDPWV

Safe Alliance, una organización que busca brindar esperanza y curación a las víctimas, señala que 1 de cada 3 mujeres se verá afectada por agresión sexual o violencia doméstica durante su vida.

Tres mujeres son asesinadas cada día en Estados Unidos por su pareja íntima, precisó la organización.

Laura Lawrence habló sobre la Greater Charlotte Hope Line de Safe Alliance, un recurso crucial para quienes se encuentran en crisis y buscan apoyo inmediato, así como una línea de referencia para obtener acceso e información sobre recursos comunitarios. «A través del trabajo de Hope Line, podemos asociarnos en importantes iniciativas comunitarias, incluido el protocolo de evaluación de letalidad».

«La violencia doméstica es un crimen horrible que plantea una amenaza real y constante a la seguridad de las víctimas», destacó el fiscal general Josh Stein.

El sheriff McFadden agregó que “la violencia doméstica no tiene cabida en nuestro hogar, en nuestra ciudad ni en nuestro estado”.

Today was a powerful moment as @Safe_Alliance, @JoshStein_, @CharMeckDA, @CMPD, @AtriumHealth, and MCSO united to shine a light on the fight against domestic violence.

If you, or someone you know needs help please call the Grater Charlotte Hope Line: 980-771-HOPE pic.twitter.com/ZrDE90XaX9

— Meck Sheriff (@MeckSheriff) October 3, 2023