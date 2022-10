Charlotte, NC.- La violencia doméstica no discrimina. En la ciudad de Charlotte hay recursos e instituciones para ayudar a las víctimas.

Solo el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) recibe 40.000 llamadas al año relacionadas con violencia doméstica y alrededor de 10.000 reportes.

Octubre es el Mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica. Este año el lema es “Every1 knows some1” (Alguien siempre conoce a alguien”).

Stephanie Escobar, intercesora de violencia doméstica del CMPD, explicó en entrevista con Progreso Hispano News que la violencia doméstica no discrimina edad, raza, etnicidad, ni estatus socioeconómico.

“Aunque uno no sea el que está pasando por esa situación en particular, quizás conoce a alguien porque las estadísticas lo indican”, comentó.

Escobar asegura que este comportamiento se ha normalizado y no es aceptable; cuando hay hijos observan y crecen convirtiéndose en víctimas o agresores.

“Nunca es fácil salir de una relación de violencia doméstica”, reconoció la especialista.

