Gastonia, NC.- Threads of Hope es el nombre de una campaña de recaudación de fondos que busca apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica en el condado Gaston.

La tercera edición se llevará a cabo a partir de las 5:30 pm del jueves 12 de octubre en Barn at Blue Sky Farm en Dallas.

The Cathy Mabry Cloninger Center y The Lighthouse Children’s Advocacy Center son los organizadores de este evento de recaudación que tendrá como oradora principal a Janine Latus, la autora más vendida del New York Times.

Latus escribió el libro If I Am Missing or Dead y es una oradora muy solicitada sobre el tema de la violencia doméstica.

Recaudación en apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica

El condado Gaston explicó en un comunicado que hay dos formas de participar en la campaña de recaudación de fondos en apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica.

Una opción es asistir al evento Barn at Blue Sky Farm. Los boletos están a la venta por $50 por persona y se pueden comprar en línea.

La otra alternativa es comprar boletos para la rifa que incluye un viaje a Islandia, Brasil, Jackson Hole, Wyoming, Nashville, Tennessee o Sonoma, California; una escapada de fin de semana a Lakemont, Georgia, entradas para un partido de los Carolina Panthers y más.

La directora ejecutiva, Tara Joyner, expresó su agradecimiento por el apoyo de la comunidad y destacó la capacidad del evento para brindar apoyo a las personas afectadas por el trauma y crear conciencia a través de oradores como Janine.

El evento Threads of Hope de 2022 recaudó más de $50.000 para los sobrevivientes.

