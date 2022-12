La medida que aplicó Henry McMaster contra TikTok en SC

Columbia, SC.- En Carolina del Sur no se podrá usar TikTok en dispositivos de electrónicos del gobierno estatal por orden del gobernador Henry McMaster.

McMaster envió una carta a Marcia Adams, directora del Departamento de Administración en el que solicita que se elimine permanentemente la plataforma de redes sociales TikTok y que se bloquee el acceso desde todos los dispositivos electrónicos del gobierno estatal.

“Proteger la infraestructura cibernética crítica de nuestro estado de las amenazas internas y externas es clave para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y empresas”, escribió el gobernador McMaster en la carta.

Ver más: Foro Virtual de la SIP sobre tecnologías digitales en los medios

“Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y de seguridad nacional han advertido que TikTok representa un peligro claro y presente para sus usuarios, y una creciente coalición bipartidista en el Congreso está presionando para prohibir el acceso a TikTok en los Estados Unidos”.

Today I took action to block access to TikTok on state government devices. Law enforcement and national security officials have warned us that TikTok poses a clear and present danger to its users, and this further protects our state’s critical cyber infrastructure. pic.twitter.com/yXzTyxXQWf

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) December 5, 2022