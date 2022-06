Supremo decide sobre ley de Texas relacionada a censura de redes sociales

Washington, DC.- Una ley aprobada en Texas impide a redes como, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok bloquear, prohibir o menospreciar publicaciones o usuarios, fue bloqueada este martes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

De esta manera, el Tribunal Supremo aceptó la solicitud de emergencia de dos asociaciones de la industria tecnológica, que solicitaron bloquear, de forma temporal, la norma estatal siempre y cuando sea llevada a tribunales.

Según estas asociaciones, esta ley provocaría una tormenta de publicaciones y discursos de odio en las redes sociales; o sea, redes sociales con más de 50 millones de usuarios activos al mes.

En este sentido, los legisladores de Texas, argumentaron que la ley no viola la Primera Enmienda, por lo que no regula la capacidad editorial de estas compañías; por el contrario, afecta únicamente a la forma en tratan a los usuarios.

NEW: The Supreme Court BLOCKS Texas from enforcing a controversial new state law that seeks to ban large social media platforms like Twitter from moderating content based on users' viewpoints.

In a surprising vote breakdown, Kagan joins Thomas, Alito, & Gorsuch in dissent.

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) May 31, 2022