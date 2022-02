La decisión de Durham sobre mandato de mascarillas

Durham, NC.- La prioridad es mantener a los residentes seguros. Bajo esta premisa las autoridades de Durham anunciaron que el mandato de mascarillas seguirá vigente al menos algunas semanas más.

La decisión fue anunciada después de que el gobernador Roy Cooper emplazara la semana pasada a los gobiernos locales de Carolina del Norte a eliminar este tipo de mandatos.

Los casos de contagios de COVID-19 están disminuyendo en el estado. Y en Durham también.

“Nuestra comunidad definitivamente está yendo en la dirección correcta con las métricas necesarias para determinar el levantamiento del mandato de máscara, y en solo unas pocas semanas, deberíamos alcanzar nuestras metas”, expresó la alcaldesa Elaine O’Neal.

“Estamos cerca del lugar donde podemos comenzar a reanudar con seguridad nuestras actividades anteriores a COVID (…) pedimos un poco más de paciencia para asegurarnos de que no tengamos ningún cambio en nuestras métricas positivas”, dijo la presidenta de la junta de comisionados del condado, Brenda Howerton.

Durham officials will continue recommending masking for a few more weeks. @DurhamCounty & @CityofDurhamNC to continue monitoring COVID-19 case numbers.

Read more here: https://t.co/cOBWTazFXq pic.twitter.com/klPJIvmhYS

— Durham County, NC (@DurhamCounty) February 18, 2022