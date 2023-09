kamala-harris-visita-nc

Charlotte, NC.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estará de visita en Carolina del Norte esta semana como parte de gira universitaria nacional.

Harris llegará el viernes 15 de septiembre a Greesboro donde está previsto que haga una intervención en NC A&T State University.

La parada en Carolina del Norte es parte de la gira universitaria «Lucha por nuestras libertades». A Harris la acompará en su intervención pública el administrador de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), Michael Regan, y el actor Terrence J. Ambos son exalumnos de la universidad.

We are in a moment when our rights are under attack from extremist so-called leaders who pretend to care about freedom.

Now is our time to stand and fight. That's what we have done, and that is what we will continue to do. pic.twitter.com/M3AqM7rIzj

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 13, 2023