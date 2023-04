Charlotte, NC.- Retenida y manipulada. En esas condiciones se encontraría una joven hispana que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Charlotte.

Se trata de Cesia Sarahy Enamorado Matheu, de 17 años, a quien sus familiares no han visto desde el 28 de noviembre de 2022. Sus padres rastrearon su vehículo y dieron con la casa de quien presumen la retiene bajo manipulación.

Isis Matheu, madre de la joven hispana, conversó con Progreso Hispano News después de que el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) pidiera ayuda para localizarla.

Joven hispana desaparecida estaría retenida y manipulada

Isis contó que ella rastreó el vehículo de su hija a través del GPS y cuando vio que se desvió de su ruta habitual la contactó. Ella le respondió que estaba haciendo un mandado.

Sin embargo, la madre ubicó el vehículo a través del GPS en la casa de una persona, que ahora es de interés en este caso, donde el aparato de rastreo habría sido quitado del automóvil.

Sus padres recibieron por diferentes medios algunos mensajes de la joven hispana con los cuales confirmaron que está en riesgo y sospechan que está retenida y manipulada.

“Ayúdame, está aquí. Se la está desquitando conmigo”, se escucha a Cesia Sarahy Enamorado Matheu en un audio en el teléfono de la madre, constató Progreso Hispano News.

Hasta enero supieron de la joven.

Ella había contactado a su abuelo y a algunas amigas. Desde enero no hubo más comunicación. Su teléfono está apagado desde entonces.

Un pedido de ayuda

Isis Matheu lamentó que la policía no brindó el apoyo que como familia esperaban. “Toda la información que se le ha dado al detective nosotros la hemos investigado por nuestra cuenta, nunca ha sido por ayuda del CMPD”.

La madre sabe que con 17 años su hija legalmente puede emanciparse, pero considera que a esa edad todavía los jóvenes no tienen la madurez para tomar esas decisiones.

“El detective me dijo que por esa ley ellos tenían limitado acelerar el proceso, pero dado todas pruebas que yo tengo es que decidieron continuar el caso”.

Isis Matheu envió un mensaje en su anhelo de encontrar a Cesia. “Que se ponga (wl sospechoso) la mano en el corazón, que me diga dónde está mi hija, yo no voy a levantar cargos ni nada. También que mi hija pueda tomar conciencia y regresar a la casa, yo no estoy acá para juzgar a nadie, yo la perdono y perdono también a la persona de interés en el caso, lo único que yo necesito saber es dónde está ella y si está bien”.

Ella pidió la colaboración de la comunidad hispana o de cualquier persona para obtener información que pueda llevar a encontrar a su hija.

Si tiene alguna información sobre este caso puede contactar a la policía llamando al 911. También puede hacer aportes anónimos a través de Crime Stoppers al (704) 334-1600 o en su sitio web.

