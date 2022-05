Internet for All Initiative: Mayor acceso y velocidad

Durham, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y la secretaria de Comercio de EEUU, Gina M. Raimondo, se unieron para anunciar detalles del programa Internet for All Initiative lanzado desde la Casa Blanca.

Los funcionarios de se reunieron en Instituto Kramden en Durham para dar detalles de esta iniciativa que destinará $ 45 mil millones en fondos federales en acceso a Internet de alta velocidad confiable y asequible en todo el país.

Internet for All Initiative tiene tres opciones de financiamiento. El gobierno de Carolina del Norte los detalla en un comunicado.

Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program. Desembolsará $42.5 mil millones en subvenciones para apoyar los esfuerzos de planificación de los estados para crear la infraestructura necesaria para conectar a las personas de las comunidades rurales a las urbanas.

Enabling Middle Mile Broadband Infrastructure Program. Financiará $1 mil millones en subvenciones para la construcción, mejora o adquisición de infraestructura de Middle Mile

Digital Equity Act. Invertirá $1.5 mil millones. Su objetivo es aumentar la adopción y el uso de programas como capacitaciones de alfabetización digital para quienes más lo necesitan. Incluye a las comunidades de color y los estadounidenses mayores.

Fast & reliable internet access is vital for everyday life. Grateful to join @NC_Governor for a tour of @Kramden teaching facilities & a discussion on hi-speed internet w/NC families who struggled w/internet access during the pandemic & have benefited from increased connectivity. pic.twitter.com/RaJbUm69W6

— Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) May 13, 2022