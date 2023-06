Inicia campaña «Sábado de alarmas de humo» casa por casa en NC

Raleigh, NC.- A propósito del incremento del número de muertes por incendios, Carolina del Norte, organizó la campaña «Sábado de alarmas de humo» llevado a cabo con un equipo de bomberos y voluntarios para verificar, distribuir e instalar detectores de humo gratuitos en las comunidades de todo el estado.

De este modo, el Commissioner of Insurance and State Fire Marshal, Mike Causey expresó, «Queremos educar a tantas personas como sea posible e instalarles detectores de humo para asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para sobrevivir a un incendio».

El «Sábado de alarmas de humo», es un evento anual de sondeo de alarmas de humo, que se hace solo durante un día, en todo el estado. Esta iniciativa fue diseñada para generar conciencia sobre la necesidad del óptimo funcionamiento en los hogares de las alarmas de humo.

En este sentido, el bombero Causey agregó, «Los detectores de humo reducen los riesgos de morir en un incendio doméstico, pero los detectores tienen que estar en condiciones de funcionamiento adecuadas para salvar vidas».

