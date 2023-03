Identificadas tres víctimas de homicidio; una de ellas latina

Charlotte, NC.- Tres víctimas de homicidio en dos hechos violentos ocurridos en la ciudad Charlotte fueron identificadas por la policía local.

Una de las personas asesinadas fue identificada como Juan Carlos Miranda-Perez, de 35 años.

El hombre de origen latino murió la mañana del domingo 19 de marzo luego de haber sido atacado con un arma blanca, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El hecho ocurrió en un apartamento en la cuadra 100 de Kingsford Drive.

The victim has been identified. See the full release here: https://t.co/ATRG9jFIPJ https://t.co/YTSb36peS9

— CMPD News (@CMPD) March 20, 2023