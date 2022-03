Honor en NC a marines caídos

Charlotte, NC.- Carolina del Norte rendirá homenaje a cuatro marines caídos asignados en el estado y a la exsecretaria de Estado, Madeleine Albrigth, recientemente fallecida.

El gobernador Roy Cooper ordenó banderas a media asta desde el amanecer del lunes 28 hasta el atardecer del miércoles 30 marzo para rendir honor a los cuatro marines caídos en Noruega el 18 de marzo.

«Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los seres queridos de los cuatro marines de Carolina del Norte que perdieron la vida en el extranjero», dijo Cooper. «Estamos agradecidos por nuestros miembros del servicio hoy y cada día».

Ver más: Dos marines murieron en vuelco de camión militar

Los marines fallecidos son el cabo Jacob M. Moore, de Catlettsburg (Kentucky); el sargento de artillería James W. Speedy, de Cambridge (Ohio); el capitán Matthew J. Tomkiewicz, de Fort Wayne (Indiana); y el capitán Ross A. Reynolds, de Leominster (Massachusetts).

.@NC_Governor Cooper today ordered all US and NC flags on state facilities lowered in honor of Madeleine Albright, immediately through sunset on Sunday, and in tribute to four NC-based US Marines who died while training in Norway, from sunrise Monday through sunset Wednesday. pic.twitter.com/mzu6qGKQEf

— NC Human Resources (@Work4NC) March 25, 2022