Homicidios aumentaron 26 % en Charlotte

Charlotte, NC.- Los homicidios en la ciudad de Charlotte aumentaron 26 %, según un balance hasta el tercer trimestre ofrecido en conferencia por la policía local.

El informe indica que desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 hubo 85 asesinatos en la ciudad. En el mismo período de 2021 hubo 67.

Agrega que el crimen en general aumentó 4,5 %; mientras que los delitos contra la propiedad aumentaron 7 % y los delitos violentos disminuyeron 4,8 %.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó detalles del informe en su sitio web.

Today CMDP is releasing crime statistics through the 3rd quarter of 2022. Overall crime is up 4.5% compared to this time last year. Citizen calls for service are up 2.1% and 9-1-1 calls are up 2.0% Property crime has risen 6.8% in 2022, while violent crime is down 4.8%. pic.twitter.com/3fCKLv6QEV

— CMPD News (@CMPD) October 12, 2022