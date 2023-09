Hombre de Fayetteville ganó $ 100.000 en lotería

Charlotte, NC.- Un residente de Fayetteville, Stevie Sumpter, tomó la decisión de probar suerte al comprar un billete raspadito de $30 y, para su sorpresa, ganó un premio de $100.000.

La suerte le sonrió cuando adquirió su billete «$5.000.000 Ultimate» en RJ Tobacco Mart, ubicada en Hope Mills Road en Fayetteville, informó NC Education Lottery.

El martes, Sumpter se dirigió a las oficinas de la lotería para recoger su merecido premio. Después de las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, pudo llevarse a casa la impresionante suma de $71.259.

Este emocionante logro se produjo gracias al juego «$5.000.000 Ultimate», que se lanzó en marzo.

