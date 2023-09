¡Tía querida! Mujer comparte premio de lotería con su sobrino

Charlotte, NC.- Una mujer de Carolina del Norte tuvo un enorme gesto con su sobrino a quien le concedió parte gran parte de un premio de lotería que ganó.

Eleas Ottley es residente de Wake Forest, condado Wake. Ella ganó el premio mayor de $120.706 del juego Fast Play de NC Edutacion Lottery.

En el momento de la compra del boleto, el premio mayor era de $603.530. Desde que compró un boleto de $2, recibió el 20% del premio mayor progresivo, o $120.706.

