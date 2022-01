Hispano, nuevo asesor estudiantil del Board del CMS

Charlotte, NC.- Juan Torres Muñoz es el nuevo asesor estudiantil de la Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

El estudiante hispano fue elegido en una votación realizada en diciembre. Juan Torres Muñoz cursa tercer año en la East Mecklenburg High School.

Desde su puesto como nuevo asesor estudiantil, Torres Muñoz no tendrá derecho a voto en las reuniones de la Junta de Educación, pero sí tendrá un papel clave. Él defenderá a los estudiantes y ofrecerá la perspectiva de la comunidad estudiantil.

«Quiero hacerlo mejor, para que todos sientan que tienen una voz», dijo Juan Torres Muñoz después de ser elegido.

Join us in welcoming the new @cmsboard student advisor Juan Torres Munoz of @EastMeckHS in his first Board meeting of 2022. Looking forward to his insight and student perspective. #WeareCMS #EastMeckPride pic.twitter.com/lE3wHHEGEx

— CMS (@CharMeckSchools) January 12, 2022