Herido de bala en centro de tránsito de CATS

Charlotte, NC.- Una persona resultó herida de bala el miércoles el miércoles en la noche en un centro de tránsito de Charlotte Area Transit System (CATS ), informó la policía.

El hecho ocurrió en Uptown Charlotte según informó el Departamento de Policía de Charlotte Mekclenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) en su cuenta de Twitter.

Oficiales de Central División repondieron a la llamada de Asalto con Arma Mortal.

Ver más: Arrestado hombre por disparar a autobús de CATS con pasajeros

La víctima del hecho no la identificaron por los momentos. Tampoco hubo una descripción del sospechoso.

CMPD is responding to Assault with a Deadly Weapon call for service in the Central Division.

Dispute between two individuals inside the transit center in Uptown. Verbal altercation escalated into one person being shot. Victim transported to hospital and receiving treatment.(1/2)

— CMPD News (@CMPD) November 24, 2022