Guardia disparó a compañero en edificio del condado

Charlotte, NC.- Un guardia de seguridad disparó a un compañero tras una disputa en un edificio del condado Mecklenburg.

El hecho ocurrió el miércoles en la noche en Valerie C. Woodard Center on Freedom Drive.

El condado se pronunció sobre el hecho en un comunicado publicado por Queen City News.

El texto detalló que para el momento del suceso no había empleados del condado en el lugar.

“Durante este incidente, se disparó un arma de fuego y un guardia resultó herido. Los dos guardias involucrados en este incidente fueron retirados inmediatamente de la propiedad y ya no trabajarán en el contrato del condado”, señaló.

