Get Up and Grow, un programa para mejorar ingresos de negocios

Charlotte, NC.- Mecklenburg tiene en Get Up and Grow un programa que ayuda a los negocios del condado a mejorar sus ingresos.

Se trata de un programa de instrucción impulsado por la Oficina de Desarrollo Económico (OED, por sus siglas en inglés) en alianza con Johnson C. Smith University.

Get Up and Grow permite a las empresas escalar y aumentar los ingresos anuales más allá de $ 125.000, según una publicación del condado.

El programa dedicará tiempo a instruir a los dueños de negocios sobre cómo tomar el control de su negocio y cómo desarrollar un plan de crecimiento estratégico.

El programa dura 4,5 meses. Durante este tiempo los participantes reciben acceso a consultores profesionales, una red de pares y capacitaciones con expertos en la materia para desarrollar un plan de crecimiento estratégico.

We’re partnering with @JCSUniversity to help 20 local businesses grow. The program provides professional consultants, networks & resources » https://t.co/BUyHkSDP9O pic.twitter.com/JXrax4abju — Mecklenburg County (@MeckCounty) December 6, 2022

Get Up and Grow mejora ingresos de negocios

En la cohorte de primavera de 2023 está previsto que participen 20 empresas locales. Las clases empiezan el 24 de enero. Se llevarán a cabo de menara presencial cada martes de 9 am a 11:30 am en el campus de Johnson C. Smith University (JCSU).

Entre los objetivos del programa Get Up and Grow destaca el fortalecimiento de los valores y el compromiso con la diversidad para construir comunidades sostenibles.

El programa también busca otorgar oportunidades de pasantía oportunidades de pasantías a los estudiantes de JCSU; proporcionar sesiones educativas sobre el espíritu empresarial facilitadas por el personal de la oficina del condado; y proveer a los estudiantes de JCSU conocimientos y oportunidades para buscar carreras en el gobierno local.

Las solicitudes para ingresar al programa están abiertas. Aplica online.

