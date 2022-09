Más grants para negocios en NC

Charlotte, NC.- Ciento un negocios en Carolina del Norte recibieron subvenciones para impulsar su desarrollo y la tecnología e innovación.

En total fueron asignados $4.95 millones a empresas innovadoras en 22 condados, precisó la Junta de Ciencia, Tecnología e Innovación de Carolina del Norte en un comunicado del gobierno estatal.

Las subvenciones son parte del programa One North Carolina Small Business que este año tuvo la cohorte con mayor diversidad geográfica desde su creación en 2005.

Ver más: Fondo ofrece hasta $ 25.000 a negocios latinos

El programa One North Carolina Small Business proporciona subvenciones estatales a empresas que buscan o han ganado premios federales a través de dos programas federales altamente competitivos: Small Business Innovation Research (SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR).

Today, the NC Board of Science, Technology & Innovation announced that 101 NC small businesses have won grants to build next-generation technologies. Support for early-stage technology companies pays off in better jobs and more investment.https://t.co/r9xLrd9Y9E

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 22, 2022