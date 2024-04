Gastonia subastará equipos en desuso

Gastonia, NC.- Gastonia anunció la realización este fin de semana de una subasta de equipos usados ​​y excedentes de la ciudad.

Los miembros de la comunidad están invitados a participar en esta subasta pública con una variedad artículos y equipos.

En la subasta habrá automóviles usados, diversas herramientas eléctricas y de jardinería, diversos muebles y suministros de oficina, computadoras y equipos relacionados, indicó la ciudad en un comunicado.

📣Gastonia is conducting a surplus auction this Saturday April 13, at 10 AM

Where: 700 N Broad Street

Who: Open to public

Why: Items no longer needed but in good condition being released

More information: https://t.co/miFDK710QJ#GreatPlace #GreatPeople #GreatPromise pic.twitter.com/DaAxJHJkuK

— City of Gastonia (@CityofGastonia) April 9, 2024