Financiación para sustituir motores a diésel

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg invita a los propietarios de equipos y vehículos diésel pesados a solicitar financiación para sustituir las unidades antiguas o repotenciarlas con un nuevo motor.

La financiación se realiza a través del GRADE (Grants to Replace Aging Diesel Engines). El plazo para aplicar vence el 30 de septiembre.

Las subvenciones para sustituir los motores diésel antiguos ya han alcanzado más de 328 proyectos y otorgado más de $7 millones, señala un comunicado del condado.

El objetivo de GRADE es reducir la contaminación por óxido de nitrógeno (NOx) de los equipos diésel que operan en la región.

