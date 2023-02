evacuan-apartamentos-en-charlotte-por-incendio

Charlotte, NC.- Decenas de personas fueron evacuadas tras un incendio la madrugada de este martes en un edificio de apartamentos en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió en Beacon Hill Apartments en la cuadra 1800 de Beacon Ridge Dr.

Ver más: Instalarán gratis 500 detectores de humo

El Departamento de Bomberos de Charlotte informó que en su cuenta de Twitter que respondió a la emergencia. La Cruz Roja indicó en un comunicado que está ayudando a las personas evacuadas.

Structure Fire Update; 1800 block of Beacon Ridge Dr; firefighters controlled the incident in 25 minutes; no injuries reported & the fire is under investigation. https://t.co/dcVwgdeQkH

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) February 28, 2023