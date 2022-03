Evacuada tienda Walmart por disparos

Charlotte, NC.- Una tienda Walmart en el oeste de Charlotte fue evacuada debido a un incidente con un arma mortal, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el domingo en la tarde, según reporta el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg.

Ver más: Alerta ante robo de gasolina

La tienda Walmart escenario del hecho violento está ubicada en 3200 Wilkinson Blvd.

@CMPD Freedom Division officers have responded to the 3200 block of Wilkinson Blvd for an assault with a deadly weapon call for service. No one was struck by gunfire and the store has been evacuated. We have detained a person of interest and not actively looking for anyone. #Clt pic.twitter.com/VEx8pFygiW

— CMPD News (@CMPD) March 20, 2022