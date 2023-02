estudiantes-latinos-aprenden-en-visita-a-la-asamblea-general

Raleigh, NC.- Estudiantes de Carolina del Norte, en su mayoría latinos, visitaron la sede de la Asamblea General para conocer cómo funciona y el impacto de las leyes en el estado.

La actividad incluyó a unos 40 estudiantes de la escuela secundaria West Bladen en Bladenboro y formó parte de los programas de El Pueblo, una organización dedicada al desarrollo de liderazgo para jóvenes y adultos entre la creciente comunidad latina del condado Wake y del estado.

La jornada, denominada “Día del Estudiante en la Asamblea General de Carolina del Norte”, tiene el objetivo motivar a que, desde la escuela, los estudiantes comiencen a familiarizarse con el proceso legislativo y tengan en mente el poder del voto, indicó El Pueblo en un comunicado.

«Al pasar mucho tiempo con los estudiantes hablamos de la importancia del voto y queríamos traerlos para que puedan ver en acción a los legisladores y aprendan como los proyectos surgen y se convierte en ley luego que Representantes y Senadores votan”, dijo María González, directora adjunta de El Pueblo.

Miembros del Comité de Liderazgo y Acción Comunitaria de El Pueblo y del personal de la organización acompañaron a los estudiantes durante todo el recorrido.

«He aprendido un poco más de cómo se hacen las leyes, mucho más de lo que habíamos visto en la escuela. También aprendimos lo que nuestro voto puede hacer al elegir un senador o representante», dijo Karla Dimas, estudiante de último año.

🤩 We're so excited to welcome students from West Bladen High School in Bladen County who are here for our “Student Day at the North Carolina General Assembly (NCGA)” today.#NCGADays #ncga #nc #northcarolina #PuebloPower pic.twitter.com/e7bt0oiVD2

— El Pueblo (@elpuebloinc) February 23, 2023