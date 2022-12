escuelas-de-nc-son-blanco-de-llamadas-falsas-sobre-tiroteos

Charlotte, NC.- Diferentes escuelas de Carolina del Norte fueron blanco el jueves de llamadas falsas sobre tiroteos y otras emergencias.

Hubo reportes de estas llamadas en los sistemas escolares de Craven, Beaufort, Onslow, Charlotte Mecklenburg, entre otros.

Las autoridades escolares y policiales se pronunciaron sobre estos hechos y confirmaron que no hubo amenaza de ningún tipo.

Un reporte de Queen City News indica que en el área de Charlotte, las escuelas West Charlotte, Olympic, Mallard Creek y Northwest School of the Arts recibieron llamadas.

“Esta mañana, nuestra escuela estuvo entre otras que recibieron llamadas de broma sobre víctimas de disparos en nuestro campus. La policía investigó inmediatamente y consideró que no era creíble”, dijeron las Escuelas de Charlotte Meckleburg en un mensaje enviado a padres y representantes.

ABSS Alert Lockdown Lifted: Burlington Police have determined the 911 call today at Williams High was part of a hoax that claimed tragic incidents were happening on campus. The same number that called 911 made similar calls regarding other schools in the state today.

El Departamento de Policía de Roanoke Rapids, condado Halifax, publicó en su página de Facebook que respondió a una llamada falsa en el Roanoke Rapids High School en referencia a un tirador activo.

“Queremos reiterar que se trataba de un engaño. Nadie ha sido disparado en la escuela y no hay una situación de tirador activo”, insistió.

Alamance-Burlington School System también informó en Twitter sobre sobre una llamada de engaño.

“La policía de Burlington determinó que la llamada al 911 de hoy en Williams High era parte de un engaño que afirmaba que estaban ocurriendo incidentes trágicos en el campus. El mismo número que llamó al 911 hizo llamadas similares con respecto a otras escuelas en el estado hoy”.

Local law enforcement received a report of a possible incident on the campus of Washington High this morning. No incident has taken place. Law enforcement has thoroughly searched the building & determined that no issue occurred as reported. All students & staff are safe.

— Beaufort County Schools (@BeaufortCoSchNC) December 1, 2022