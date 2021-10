Entrada gratuita al Discovery Place Science para celebrar 40 años

Charlotte, NC.- Discovery Place Science celebra su 40 aniversario este Halloween y, debido a la generosidad de Chase Bank, ofrecerá entrada gratuita a todos los invitados del 30 al 31 de octubre. Está ubicado en 301 N. Tryon Street, Charlotte.

Justin Brovitz, director del mercado de banca de consumo de Chase en las Carolinas, dijo, “Chase se complace en ayudar a Discovery Place Science a celebrar este cumpleaños tan importante”.

Por su parte, Catherine Wilson Horne, presidenta y directora ejecutiva del centro, expresó, “Estamos agradecidos con Chase por brindarnos esta oportunidad de abrir nuestras puertas a la comunidad de forma gratuita. Tal como lo hicimos este fin de semana hace cuarenta años”.

Discovery Place Science estará abierto al público de 10:30 am a 4:30 pm el sábado 30 de octubre y el domingo 31 de octubre

No olivide que, se requieren reservaciones anticipadas para ingresar al museo y el espacio es limitado. Reserve boletos aquí e ingrese el código de promoción FREE40 a partir del mediodía del 21 de octubre. Máximo de cinco boletos por reservación.

De igual manera, La exhibición destacada, Apollo: When We Went to the Moon, estará en Discovery Place Science hasta el 2 de enero de 2022.

Indiscutiblemente, este museo, es uno de los principales museos de ciencia práctica de la nación. Aquí, se reúne la ciencia, la naturaleza y el diseño para crear experiencias transformadoras que permitan a la comunidad comprender, disfrutar y aplicar la ciencia a sus vidas.

Este museo de ciencia es una organización sin fines de lucro 501c3. Adempas, es líder en educación STEM para las Carolinas a través de cuatro experiencias de museo distintas: Discovery Place Science, Discovery Place Nature, Discovery Place Kids Huntersville y Discovery Place Kids Rockingham.

Asimismo, este museo de ciencia sirve a más de 750,000 personas al año. A través de visitas a museos, programación educativa interactiva, capacitación de desarrollo profesional e iniciativas de alcance comunitario. Dando forma a un futuro donde las personas abrazan la ciencia para crear oportunidades, generar esperanza, resolver problemas y traer un cambio positivo para nuestro mundo.

Finalmente, En 2017, Discovery Place es finalista de la Medalla Nacional por el Instituto de Ciencias de los Museos y Bibliotecas. En parte, este museo es apoyado, por el Infusion Fund y sus generosos donantes.

