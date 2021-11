Un edificio de 30 pisos ocupará espacio de Price’s Chicken Coop

Charlotte, NC.- El espacio que ocupa Price’s Chicken Coop tendrá un aspecto diferente por primera vez en 60 años. Una empresa anunció que construirá un edificio de 30 pisos en el lugar que dejó el restaurante tras cerrar sus puertas hace cinco meses.

Price’s Chicken Coop era uno de los negocios más emblemáticos de Charlotte. La escasez de mano de obra y al aumento en costos de los alimentos fueron determinantes para el cierre del restaurante en South End.

Ver más: Price’s Chicken Coop cierra sus puertas después de casi 60 años

Al frente del nuevo proyecto está Catalyst Capital Partners. La inmobiliaria se asoció con la empresa Stiles, de 70 años de antigüedad, para desarrollar una torre multifamiliar de uso mixto de ultra lujo. Su ubicación es en la esquina suroeste de Camden. Rd. y W. Park Ave. en el submercado de rápido crecimiento South End de Charlotte. Justo en el lugar que ocupa la estructura de Price’s Chicken Coop.

En un comunicado Stiles adelantó que el edificio de 30 pisos de lujo estará compuesto por 291 unidades habitacionales. Incluirá 9.500 pies cuadrados de espacio para tiendas y restaurantes en la planta baja con un paisaje urbano altamente activado. También tendrá aproximadamente 10.000 pies cuadrados de espacio para oficinas que Catalyst ocupará una vez finalizado.

News Alert: Stiles and Catalyst Capital Partners announced plans to develop an ultra-luxury multifamily/mixed-use tower located at a prime corner in Charlotte's South End. 291 units / 30 stories / 9,500 sf of retail and restaurant space / 10,000 sf of office space. Start Q3 2022.

— Stiles (@StilesCRE) November 17, 2021