Dónde conseguir una foto con Santa Claus en el área de Charlotte

Charlotte, NC.- La mayor celebridad para tomarse una foto en temporada navideña es Santa Claus. En el área de Charlotte hay varios lugares que ofrecen «instantáneas» gratuitas con uno de los personajes más queridos por los niños y la familia.

Santa Claus, el popular personaje barrigón, de larga barba blanca y vestido de rojo es uno de los preferidos de los niños.

En Charlotte y ciudades vecinas hay sitios que tienen eventos especiales de Navidad que incluyen una foto con Santa Claus.

Progreso Hispano News hizo una selección de lugares donde podrán conseguir una foto gratuita y pasar un buen rato celebrando la llegada de las fiestas decembrinas.

Foto con Santa Claus en el área de Charlotte

Bass Pro Shops y Cabela’s

Bass Pro Shops y Cabela’s invitan a experimentar la magia de la Navidad en Santa’s Wonderland en cualquiera de sus tiendas en todo el país. Habrá fotos con Santa hasta el 24 de diciembre, previa reserva. La ubicaciones más cercanas al área de Charlotte son en Concord y Fort Mill. Más detalles AQUÍ.

Día: Hasta el 24 de diciembre

Lugar: Bass Pro Shops Concord en 8181 Concord Mills Boulevard, Concord, NC 28027 y Cabela’s Fort Mill en 1000 Cabelas Drive Fort Mill, SC 29708.

StarMed Healthcare

StarMed Healthcare tiene fotos gratuitas en las sedes de sus clínicas en Charlotte. Será en horario desde las 10 am hasta las 2 pm. Recibirá una copia física y acceso a la copia digital, ya sea que desee una foto con la familia o necesite una tarjeta navideña para enviar a sus seres queridos. Más detalles AQUÍ.

Día: Sábado 3 de diciembre

Lugar: Keith Clinic West – 4016 Triangle Dr. Charlotte, NC y Keith Clinic East – 5344 Central Ave. Charlotte, NC

North Mecklenburg Community Chorus

North Mecklenburg Community Chorus invita a dos días de conciertos con todas las canciones favoritas de Navidad como Jingle Bells, Home for the Holidays, Silver Bells, Up on the Housetop y música de The Grinch. Habrá oportunidad para tomarse fotos con Santa. Más detalles AQUÍ.

Día: Viernes 2 de diciembre (7 pm)

Lugar: Huntersville United Methodist Church, 14005 Stumptown Rd, Huntersville, NC 28078

Día: Sábado 3 de diciembre (10 am)

Lugar: Northern Regional Recreation Center, 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031

Christmas in Cornelius

Acompaña al Ayuntamiento de Cornelius el domingo 4 de diciembre de 12 m a 5 pm y disfruta de una tarde llena de diversión y acción de la alegría navideña que incluye compras a artesanos y pequeñas empresas locales, inflables, actividades con temática navideña, y fotos con Santa. Más detalles AQUÍ.

Día: Domingo 4 de diciembre

Lugar: Cornelius Town Hall, 21445 Catawba Avenue, Cornelius

Holiday Tree Lighting

Venga a visitar Ronald McDonald House Charities of Greater Charlotte y disfrute de la alegría navideña. A partir de las 6 pm habrá una maravillosa iluminación del árbol y por primera vez, de la Casa. Los organizadores invitar a beber un poco de cacao caliente junto a Santa. Más detalles AQUÍ.

Día: Martes 6 de diciembre

Lugar: 1613 E Morehead St, Charlotte, NC 28207-1607

