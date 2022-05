Disponible vacuna de refuerzo para niños

Charlotte, NC.- Carolina del Norte, en sintonía con las agencias federales de la salud, anunció que está disponible en el estado la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años.

El Departamento de Salud y Sevicios Humanos (NCDHHS) indicó que la dosis de refuerzo debe aplicarse cinco meses después de la fecha de su dosis más reciente de la vacuna de Pfizer.

La dosis de refuerzo de Pfizer es la única marca disponible actualmente para los niños de 5 a 11 años, señala del comunicado de NCDHHS.

“El verano trae vacaciones, oportunidades para que los niños se junten para jugar y reuniones familiares, y es importante que todos se mantengan al día con sus vacunas”, dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Kody H. Kinsley.

“Los niños de 5 a 11 años ahora pueden tener la protección adicional de una dosis de refuerzo, que aumenta significativamente la protección contra enfermedades graves, hospitalización, muerte y complicaciones a largo plazo causadas por el COVID-19”.

Kids across NC are eligible for a *BOOST* as we spring into summer! Kids 5-11 who received a second shot of their Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines 5+ months ago can get a booster to strengthen their protection. Visit https://t.co/5TmKuLEGfu to learn more. #KidsHaveASpot pic.twitter.com/CFwvtYhZnS

— NCDHHS (@ncdhhs) May 20, 2022