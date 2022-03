¡Aplica! Subvenciones de hasta $ 20.000 en arte y cultura

Charlotte, NC.- La Cuidad de Charlotte abrió una ronda de subvenciones de hasta 20.000 dólares para arte y cultura.

Los recursos provienen del Infusion Fund, una colaboración entre la Ciudad y donantes privados representada en Foundation For The Carolinas.

La convocatoria de solicitudes está abierta del 3 al 24 de marzo.

Ver más: Arte y entretenimiento en NoDa

Los interesados deben completar un formulario disponible en página web del Consejo Asesor de las Artes y la Cultura en inglés (Apply for an Unrestricted Grant) y español (Participe en el proceso de solicitud de una Subvención de fondos de libre acceso).

Esta ronda de financiamiento está limitada a organizaciones con sede en la ciudad de Charlotte que aún no han recibido apoyo del Infusion Fund.

The City of Charlotte’s Arts and Culture Advisory Board is accepting applications from arts and culture nonprofits and other eligible organizations requesting up to $20,000 in unrestricted grant support in the current fiscal year 2022. https://t.co/kvzObOQ9hv pic.twitter.com/EoGJJxse8n

— City of Charlotte (@CLTgov) March 3, 2022