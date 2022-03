Descubre cómo hacer escalar tu negocio a otro nivel

Charlotte, NC.- ¿Quieres llevar tu negocio a otro nivel? La respuesta obviamente será “sí”. Para ayudarte la Ciudad de Charlotte está organizando la quinta cohorte AMP Up que guía a las pequeñas empresas en el objetivo de ampliar su modelo comercial.

“Accelerate. Motivate. Propel (AMP Up)” es el nombre del programa que hará realidad el crecimiento de tu negocio. En español “Acelerar. Motivar. Impulsar”.

El programa se llevará a cabo en asociación con Truist Financial. AMP Up permitirá obtener el conocimiento empresarial, los conocimientos prácticos de gestión y las redes que necesita para impulsar su pequeña empresa.

Ver más: Galardonados emprendedores venezolanos en Charlotte

“Acelere su negocio para aumentar sus ingresos, crear puestos de trabajo e impactar positivamente en su comunidad”, invita la ciudad de Charlotte.

Las aplicaciones para participar en este programa están abiertas hasta el 1 de abril. Puede recibir más información oficial ingresando AQUÍ.

Are you a small business owner looking to AMP Up! your business strategy? Applications for the AMP Up! program’s next cohort are now open. Applications will be accepted until noon on April 1. Learn more: https://t.co/CThGXumhEP pic.twitter.com/uD3EdI0ZIU

— City of Charlotte (@CLTgov) February 28, 2022