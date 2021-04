Desaparecidos dos niños hispanos de 5 y 3 años en Durham

Durham, NC.- Dos niños hispanos de 5 y 3 años están desaparecidos. La Policía de Durham dijo este martes que inició un procedimiento para encontrarlos.

La última vez que sus familiares los vieron fue el lunes cerca de las 4:30 pm. Estaban en la Junction Road, cerca de donde Holloway Street se cruza con la US 70.

Lexi Catalen, de 5 años, es una niña hispana. Pesa entre 40 y 50 libras. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo. Al momento de la desaparición llevaba puesta una chaqueta roja.

Su hermano, Davi Mejía, de 3 años, pesa 30 libras. Tenía una camisa azul y pantalones verdes.

DPD is trying to locate a sister and brother last seen on April 19 around 4:30 p.m. near 300 Junction Road. Lexi Catalen is 5 years old and Davi Mejia is almost 3 years old. Call Inv. Klink at (919) 384-5329, the DPD’s front desk at (919) 560-4427 or 911 with information. pic.twitter.com/Ka9klwZ0T4

— DurhamPoliceNC (@TheDurhamPolice) April 20, 2021