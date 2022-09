COVID: Vacunas bivalentes disponibles desde esta semana

Charlotte, NC.- El departamentos de salud de Carolina del Norte y de Mecklenburg anunciaron que las nuevas vacunas bivalentes contra el COVID-19 estarán disponibles para su aplicación desde este esta semana.

El estado está recibiendo suministros de las dosis, informó la semana pasada por lo que se espera el pronoto inicio de aplicación de las dosis llamadas “refuerzos actualizados”.

El 31 de agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó las formulaciones bivalentes de las vacunas para su uso como una dosis única de refuerzo al menos dos meses después del esquema principal de vacunación o de las dosis de refuerzo.

La vacuna bivalente, ya que se dirige tanto a la cepa de coronavirus original como a las subvariantes Omicron BA.4 y BA.5.

